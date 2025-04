Signal : nouvelle boulette de sécurité pour le secrétaire à la Défense des États-Unis

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, fait de nouveau l’objet de vives critiques après avoir, selon The New York Times, partagé des informations militaires sensibles dans un groupe privé Signal incluant sa femme et une douzaine de contacts personnels et professionnels. Ce groupe, nommé « Defense | Team Huddle », aurait été créé en janvier, avant donc sa confirmation officielle en tant que secrétaire à la Défense, et était accessible depuis son téléphone personnel. Parmi les détails qu’il aurait partagés figuraient les horaires de vol des F/A-18 Hornets impliqués dans les frappes du 15 mars contre les Houthis au Yémen — des informations similaires à celles partagées par erreur le mois dernier dans un autre groupe Signal qui incluait par inadvertance le rédacteur en chef de The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

Bien que des responsables proches de la Maison blanche aient affirmé qu’aucune information classifiée n’avait été divulguée (on est en droit d’en douter), ce nouvel incident illustre les risques à discuter de détails opérationnels militaires en dehors des canaux sécurisés du gouvernement. Des assistants de Hegseth l’auraient d’aillerus mis en garde, quelques jours avant l’opération au Yémen, concernant l’utilisation de ce groupe pour des discussions sur les opérations militaires en cours, et l’auraient encouragé à transférer ses communications vers son téléphone officiel — des conseils que l’intéressé n’aurait donc pas suivis.