Fail : le conseiller US à la sécurité nationale utilise son compte Gmail pour des informations militaires sensibles

Cela ne s’arrange pas du côté de la (cyber)sécurité de la Maison Blanche Un nouvel article du Washington Post révèle en effet que le conseiller à la sécurité nationale Michael Waltz a utilisé son compte Gmail personnel pour discuter de positions militaires sensibles et de systèmes d’armement liés à un conflit en cours. Si l’on en croit les courriels examinés par le Post, Waltz ainsi que d’autres membres du Conseil de sécurité nationale ont utilisé Gmail pour des discussions techniques avec des collègues d’autres agences gouvernementales, tandis que les autres participants utilisaient des comptes officiels. Certains responsables gouvernementaux ont également indiqué au Post que le compte Gmail de Waltz contenait des informations moins sensibles mais potentiellement exploitables, telles que son emploi du temps et des documents de travail. Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale a évidemment nié que Waltz ait envoyé des informations classifiées via son email personnel et a affirmé qu’aucune preuve ne soutenait ces allégations.

Cet article fait suite à une controverse récente où Waltz a accidentellement invité un journaliste à une conversation sur Signal concernant une frappe militaire planifiée au Yémen. La procureure générale Pam Bondi (pro Trump) a déclaré qu’il était peu probable que Waltz fasse l’objet d’une enquête criminelle… tout en détournant étrangement l’attention en évoquant le scandale des emails d’Hillary Clinton. Une enquête de Wired a également révélé que le compte public Venmo de Waltz exposait les noms de centaines de contacts, y compris des journalistes et des responsables militaires. Pour parachever ce tir groupé, une enquête du Spiegel International a aussi montré que les identifiants de Waltz, ainsi que ceux d’autres membres de l’administration Trump, figuraient déjà dans des fuites de bases de données consultables en ligne.