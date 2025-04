Predator: Killer of Killers : premier trailer pour le film d’anthologie animé réalisé par Dan Trachtenberg (Prey)

La franchise Predator remonte une fois de plus dans le passé avec Predator: Killer of Killers, un film d’anthologie animé réalisé par Dan Trachtenberg (déjà réalisateur du très bon Predator : Prey). Ce nouveau volet mettra en scène trois affrontements distincts entre des humains et les Yautja — les redoutables chasseurs extraterrestres — à travers différentes périodes historiques. Le film proposera des combats intenses entre ces prédateurs et un pillard viking, un samouraï du Japon féodal, ainsi qu’un pilote allié de la Seconde Guerre mondiale, tous pris par surprise face à la technologie meurtrière des Yautja. Au vu du trailer, on peut déjà affirmer que la DA et la réalisation générale s’annoncent de très bonne facture.



Bien que Killer of Killers fasse partie de l’univers élargi de Predator, aux côtés de Prey et du prochain film en prises de vues réelles Predator: Badlands (sortie le 7 juin prochain), le film a été conçu comme une œuvre indépendante, une information confirmée par le réalisateur dans une récente interview. Le film sortira en exclusivité sur Hulu aux États-Unis le 6 juin, et sur le hub Star de Disney+ à l’international.