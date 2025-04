Les Pixel Watch 2 & 3 peuvent désormais avertir l’utilisateur d’un probable SCAM

Il y a quelques semaines, la gamme de smartphones Pixel 9 a introduit la détection en temps réel des SCAMs, une fonctionnalité désormais étendue aux montres connectées Pixel Watch 2 et 3. La détection des SCAMs (arnaques en ligne) utilise le mode multimodal de Gemini Nano afin d’identifier les appels frauduleux. En cas d’appels SCAMs, les Pixel Watch 2 et 3 alerteront les utilisateurs par vibration, par son et avec un avertissement à l’écran indiquant « Arnaque probable ». Ce système fonctionne évidemment en temps réel, permettant ainsi aux utilisateurs d’être avertis sans que ces derniers aient besoin de consulter leur mobile.

Pour les appels reçus sur une Pixel Watch jumelée, l’appareil avertira l’utilisateur en cours d’appel s’il détecte une arnaque, et ce tant que le mobile est à portée de Bluetooth. A noter cependant que les appels LTE vers la montre ne sont pas couverts par ce système de détection, le traitement des données relatives au SCAM s’effectuant sur le mobile. La fonctionnalité est déployée aux États-Unis pour les utilisateurs de Pixel Watch 2 et 3, prend en charge les appels en anglais, et peut être activée via les paramètres de détection des SCAMS dans l’application Téléphone du Pixel 9.