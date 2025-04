Microsoft licencie une employée qui a qualifié le patron de l’IA de « profiteur de guerre »

Microsoft a licencié une de ses employés, Ibtihal Aboussad, après qu’elle a perturbé l’événement du 50e anniversaire de l’entreprise. Selon un e-mail consulté par The Verge, Microsoft a informé l’employée de sa décision, l’accusant de « comportements inappropriés » durant la cérémonie.

Un acte de protestation public

Vendredi dernier, Ibtihal Aboussad a interrompu l’événement du 50e anniversaire en s’en prenant publiquement à Mustafa Suleyman, le patron de l’IA chez Microsoft. La protestataire l’a qualifié de « profiteur de guerre » et a exigé que Microsoft cesse « d’utiliser l’IA pour le génocide dans notre région », faisant référence au conflit Israël-Gaza. L’employée a ensuite incité l’entreprise à mettre fin à ses contrats avec le gouvernement israélien. Plus tard dans l’événement, Vaniya Agrawal, une autre employée, a également perturbé les discours de Bill Gates, Steve Ballmer et Satya Nadella, les patrons successifs de Microsoft, toujours en rapport avec le conflit Israël-Gaza.

Microsoft licencie son employée

Dans l’e-mail envoyé à Ibtihal Aboussad, Microsoft détaille les événements : « Vous avez interrompu un discours de Mustafa Suleyman, le patron de l’IA chez Microsoft, en criant et en pointant du doigt devant un public de milliers de personnes, en formulant des accusations hostiles et non provoquées ». L’e-mail précise que bien que Mustafa Suleyman a tenté de désamorcer la situation, « votre comportement a été si agressif que vous avez dû être escorté hors de la salle par la sécurité ». L’entreprise a donc décidé de licencier son employée.

Vaniya Agrawal a également quitté l’entreprise, mais après avoir déposé sa démission deux semaines avant l’incident. Les deux protestataires sont associés au groupe « No Azure for Apartheid », qui milite contre les contrats de Microsoft avec Israël.

Microsoft a jugé que les actions de ses employés étaient destinées à « provoquer une interruption maximale » de cet événement important et a exprimé son inquiétude face à l’absence de remords de leur part. « Il est également préoccupant que vous n’ayez pas présenté d’excuses à l’entreprise », a conclu l’e-mail envoyé à Ibtihal Aboussad.