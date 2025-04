Dragons : un second film live-action déjà daté… alors que le premier n’est pas encore sorti en salles

L’enthousiasme autour de l’adaptation live-action de Dragons (How to Train Your Dragon en VO) a visiblement donné à Universal Pictures la confiance nécessaire pour donner le feu vert à une suite, avec évidemment le retour du réalisateur Dean DeBlois aux manettes. How to Train Your Dragon 2 est donc officiellement en préproduction et sa sortie est déjà fixée pour le 11 juin 2027, alors même que le premier métrage live-action n’est toujours pas sorti en salles !

L’annonce a été faite lors du CinemaCon 2025, quelques heures seulement après que la projection anticipée du film ait reçu des réactions extrêmement positives (réactions qui se sont largement répandues sur les réseaux sociaux). Avec sa large base de fans de la trilogie animée, ses multiples séries télévisées et la future attraction du parc Epic Universe d’Universal Studios Florida, la décision de poursuivre l’aventure n’est finalement pas une surprise.

La suite suivra le parcours de Harold en tant que dragon rider (monteur de dragon), alors que l’alliance entre les Vikings et les dragons reste essentielle à la survie des deux clans. Dragons, l’adaptation live-action, sortira en salles le 13 juin 2025, deux ans donc avant sa suite.