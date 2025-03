La fusée allemande Spectrum s’abime en mer juste après son décollage

L’entreprise allemande Isar Aerospace a connu un lourd revers suite à l’échec du vol inaugural de sa fusée Spectrum. Après plusieurs retards et reports dus à des conditions météorologiques et des ajustements techniques (un grand classique), le lancement a finalement eu lieu le dimanche 30 mars depuis l’île d’Andoya en Norvège (dans la zone arctique). Si le décollage s’est bien déroulé, la fusée a rapidement perdu son équilibre avant de s’abimer en mer à proximité du pas de tir. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Isar Aerospace aura néanmoins tiré des enseignements de ce premier vol raté, récupérant des données précieuses et validant son système d’urgence. Deux autres vols de tests sont encore prévus pour poursuivre la qualification du lanceur.

Drone and pad footage from Isar Aerospace’s Spectrum launch. You can see it avoided the pad when it came down. pic.twitter.com/NePozHqYad — NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) March 30, 2025

Malgré cet échec, cet événement marque une avancée historique pour l’industrie spatiale européenne privée. Pour la première fois en effet, une tentative de lancement orbital a eu lieu depuis le nord de l’Europe, ouvrant ainsi la voie à d’autres initiatives du même type. Andoya, Kiruna en Suède et Saxavord dans les îles Shetland accueilleront bientôt de nouveaux lancements privés, notamment celui de la fusée RFA One cette année, suivi encore d’autres modèles l’an prochain. Face à la domination de SpaceX, ces entreprises espèrent s’imposer comme des acteurs majeurs du spatial européen, des ambitions devenues nettement plus raisonnables dans un contexte de tensions géopolitiques extrêmes entre l’Europe et les États-Unis.