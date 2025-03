Proton VPN gratuit débarque dans le navigateur Vivaldi

Vivaldi a annoncé une nouvelle collaboration avec Proton VPN, permettant désormais aux utilisateurs du navigateur d’utiliser son VPN directement intégré, sans avoir besoin de télécharger une extension supplémentaire. Cette fonctionnalité, disponible dès aujourd’hui, permet une navigation sécurisée avec un minimum d’effort.

Les utilisateurs de Vivaldi, après s’être connectés à leur compte, peuvent bénéficier de la version gratuite de Proton VPN, qui ne présente aucune limite de bande passante. Cette version gratuite permet de se connecter à des serveurs dans cinq pays sélectionnés aléatoirement, sans publicités, sans restrictions de données et avec une politique stricte de non-conservation des journaux de navigation (la fameuse mention « no log »).

Les abonnés de Proton VPN peuvent également se connecter via Vivaldi, avec un abonnement à partir de 9,99 € par mois. Cette formule payante offre des vitesses de connexion plus rapides, un accès à plus de 11 000 serveurs répartis dans plus de 110 pays, ainsi que des fonctionnalités premium supplémentaires.

Bien que Proton VPN soit disponible en tant qu’extension pour les navigateurs Chrome et Firefox, son intégration directe dans Vivaldi offre une expérience plus fluide, du moins sur la version pour ordinateur. Cependant, cette intégration ne s’étend pas encore à la version mobile de Vivaldi.

Il convient de noter que l’utilisation d’un client VPN séparé reste plus sécurisée qu’une solution intégrée au navigateur car elle protège l’ensemble du trafic Internet, et pas seulement la navigation Web.