YouTube Shorts : le nombre de vues va exploser pour une raison bien précise…

YouTube Shorts vient de mettre à jour son moteur analytique afin de s’aligner sur ses concurrents TikTok et Instagram : le géant du partage vidéo a supprimé l’exigence de durée minimale de lecture pour qu’une vue soit comptabilisée. À partir du 31 mars, chaque fois qu’un YouTube Short est joué ou rejoué, cela comptera désormais comme une vue, ce qui devrait évidemment entraîner une augmentation massive du nombre de vues pour les créateurs. Cependant, YouTube continuera de suivre les « vues engagées », qui mesurent le nombre de fois qu’un clip est regardé pendant un certain nombre de secondes. Il est important de noter que ce changement n’affectera pas les revenus des créateurs ni leur éligibilité au Programme Partenaire YouTube, qui sera toujours déterminée par la métrique des vues engagées.

TikTok et Instagram comptent déjà une « vue » comme étant le nombre de fois qu’une vidéo commence à être lue, et ce sans contrainte de durée de visionnage. A noter que ces plateformes suivent également le temps passé à regarder le contenu. Étant donné que les trois plateformes — YouTube Shorts, Instagram et TikTok — comptent chacune plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels, ce changement vers des métriques de vues similaires aidera les créateurs à mieux évaluer la « portée » de leurs vidéos sur différents services (et donc d’adapter en conséquence leurs stratégies de contenu).