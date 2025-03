Bivacor : le premier patient équipé d’un cœur artificiel en titane a survécu plus de 100 jours… avant de recevoir une greffe

Bivacor avait créé l’une des sensations technologiques de l’année 2024 avec son cœur artificiel en titane doté d’un rotor perpétuellement en lévitation magnétique. Un patient de 58 ans qui attendait une greffe d’organe avait été « équipé » de ce cœur au mois de juin 2024, et ce dernier a survécu plus de 100 jours avec ce cœur 100% artificiel, le temps de recevoir un cœur biologique totalement compatible. Sous surveillance durant « ces plus de 100 jours », le patient n’aurait montré aucun signe alarmant ce qui semble indiquer que ce dernier aurait pu porter le cœur artificiel encore quelques temps de plus dans le cas où un cœur biologique ne se serait pas présenté. Pour rappel, le cœur Bivacor contient une unique pièce en mouvement, un rotor en lévitation magnétique qui envoie le sang de façon continue dans le corps. Un prototypes de ce cœur artificiel est en fonctionnement continu en laboratoire depuis plusieurs années… et fonctionne toujours sans soucis notable.

Ce résultat inespéré ne constitue cependant pas un record : le site Fréquence Médicale précise en effet que « le cœur artificiel total Carmat, développé par la société française du même nom et conçu sous la direction du professeur Alain Carpentier, avait déjà franchi la barre des 2 ans de fonctionnement continu chez un patient. Cette prouesse avait été annoncée officiellement par la société Carmat dès 2021 ». La comparaison a de toute façon ses limites puisque le patient du cœur Bivacor était en attente d’une greffe de cœur biologique alors que le cœur Carmat est destiné à rester dans la poitrine du patient indéfiniment. On ne connait donc toujours pas la « durée limite » du cœur Bivacor en l’état actuel des choses.