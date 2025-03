Les États-Unis auraient considérablement ralenti leurs efforts pour contrer les cyberattaques russes

C’est la bombe du jour : le vénérable Reuters révèle que États-Unis auraient ralenti voire stoppé leurs efforts pour contrer les cyberattaques en provenance de Russie ou les tentatives d’ingérence par voie numérique de ce même pays. Les programmes en charge de la protection numérique des USA contre les hackers affiliés au gouvernement russe auraient été interrompus ou considérablement ralentis depuis le début de l’administration Trump. Initialement lancés sous la présidence de Joe Biden, ces programmes nécessitaient une coordination entre sept agences de sécurité nationale afin de lutter contre le sabotage, les cyberattaques et les campagnes d’influence russes en Europe. Ce bouclier numérique comprenait aussi un volet pour le partage de renseignements avec les alliés européens et des mesures proactives permettant de prévenir les attaques russes sur le sol américain. Selon plusieurs responsables du programme, ces opérations s’étaient révélées cruciales pour faire face aux actions secrètes et illégales de la Russie (incendie criminel, de pose de bombes, tentatives d’assassinat à travers l’Europe, etc.)

Après les soupçons d’un abandon des cyberattaques américaines contres les intérêts russes, l’administration de Donald Trump serait donc allée beaucoup plus loin en n’empêchant plus, ou dans une moindre mesure, les cyberattaques contre les intérêts américains ou européens. De fait, les réunions entre le Conseil de sécurité US et leurs homologues européens ne sont plus programmées, et la collaboration inter-agences aux États-Unis a fortement diminué. Il se murmure aussi qu’une unité du FBI destinée à lutter contre l’ingérence électorale russe ainsi qu’une une task force visant les oligarques russes auraient également été démantelées ou affaiblies. A noter que le Pentagone avait démenti en début d’année les informations selon lesquelles les USA avaient cessé les mesures cyber-proactives contre la Russie, mais Reuters et d’autres médias avaient maintenu leurs affirmations.