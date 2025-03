Sony ne vend plus de vidéoprojecteurs en Europe !

C’est un énorme choc : Sony, l’un des leaders du secteur dans le haut de gamme, a annoncé il y a quelques heures l’arrêt des ventes de ses vidéoprojecteurs en Europe, invoquant des raisons liées au respect des récentes règlementations européennes « en matière de contrôle des exportations » et des « restrictions commerciales ». Seules les ventes sur le territoire européen sont concernées par cet arrêt des ventes, ce qui semble indiquer que les taxes européennes imposées à la Chine ont lourdement pesé sur la rentabilité des modèles distribués sur le marché européen, sachant que les vidéoprojecteurs de Sony sont fabriqués en Chine.

A noter que les vidéoprojecteurs Sony encore disponibles chez les revendeurs européens continueront d’être vendus jusqu’à épuisement des stocks. Cela concerne les modèles VPL XW 5000, XW 6100, XW 8100, PHEZ 51, PHEZ 61, FHZ 81, et FHZ 85. Au delà, les nouveaux modèles de Sony ne seront donc plus distribués en Europe. Plus inquiétant encore, Sony ne donne aucune date de retour des ventes, ce qui semble indiquer que cette décision s’inscrit sur le temps long et que donc les vendeurs et installateurs européens agréés Sony risquent fort de se retrouver au chômage.