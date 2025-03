X : l’abonnement Premium Plus va passer de 37,70 à 57 euros !

La désaffection des agences de pub oblige visiblement le réseau social X à prendre des mesures drastiques : les abonnés X Premium Plus commencent à recevoir une notification les avertissant que leur abonnement passerait bientôt de 37,70 euros (en France) à 57 euros/mois, soit une augmentation de 150% par rapport à 2022, l’abonnement Premium étant alors facturé à 20 euros/mois. X précise que « Si vous êtes déjà abonné et que votre prochain cycle de facturation commence avant le 22 mars 2025, vous serez facturé à votre tarif actuel. Sinon, le nouveau tarif commencera à s’appliquer avec votre premier cycle de facturation après cette date. »

𝕏 raising Premium Plus subscription to $50 per month Thoughts? pic.twitter.com/jJK1ya31tq — Blitz (@BlitzReply) March 12, 2025

Le pari est risqué, seuls 1% des utilisateurs de X étant actuellement abonnés aux offres Premium et Premium Plus. Il n’est pas certain que cette hausse tarifaire attire de nouveaux abonnés, mais après tout, X compte peut-être avant tout sur la fidélité indéfectible des abonnés actuels, dont une part non négligeable partage d’ailleurs les points de vue radicaux de Musk (et concourent à alimenter les discours de haine sur X selon plusieurs études). X rappelle sur sa page de facturation les avantages de l’offre Premium+ :

– Accès étendu à Grok 3 : découvrez Grok 3, notre nouveau modèle d’IA révolutionnaire. Les abonnés Premium+ bénéficient de limites d’utilisation plus élevées et d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.

– Entièrement sans publicité : profitez d’une expérience X fluide et sans interruption avec Premium+

– Soutien aux créateurs : grâce à votre abonnement, notre programme destiné aux créateurs offre un modèle de partage des revenus plus équitable, qui récompense la qualité et l’engagement plutôt que les vues de publicités.