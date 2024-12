X augmente de 40% le tarif de son abonnement Premium Plus

C’est un énorme coup de massue et un cadeau de fêtes plutôt malvenu : X vient de considérablement augmenter le prix de son abonnement Premium Plus dans plusieurs régions, une hausse entrée en vigueur ce samedi 21 décembre. Aux États-Unis, le prix mensuel est ainsi passé de 16 dollars à 22 dollars tandis que l’abonnement annuel a grimpé de 168 dollars à 229 dollars. Des augmentations similaires ont été appliquées en Europe, les tarifs mensuels passant de 16 euros à 21 euros en France, en Allemagne et en Espagne. Idem pour les abonnés au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Ceux qui sont déjà abonnés conserveront les tarifs actuels jusqu’au 20 janvier.

Il s’agit de la hausse de prix la plus importante pour les abonnés américains depuis l’acquisition de X par Elon Musk en 2022. La plateforme justifie cette augmentation en mettant en avant la suppression de toutes les publicités pour les abonnés Premium Plus, qualifiant cette amélioration de « significative ». X met aussi en avant les changements apportés à son programme de partage des revenus. Pour rappel, les abonnés Premium Plus bénéficient également d’avantages exclusifs, notamment un support prioritaire, l’accès à l’outil de suivi des tendances Radar et des un modèle Grok AI optimisé et avec moins de contraintes.