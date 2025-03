Baidu lance deux modèles d’IA, Ernie 4.5 et Ernie X1, qui s’annoncent très performants

La Chine pèse désormais de tout son poids dans le secteur des LLMs : le géant asiatique Baidu vient de lancer deux nouveaux modèles d’IA, Ernie 4.5 et Ernie X1, qui s’annoncent très performants. Ernie 4.5 est une version mise à jour du LLM lancé il y a deux ans tandis qu’Ernie X1 est un tout nouveau modèle de « raisonnement ». Sans surprise, Baidu vante les performances d’Ernie X1, affirmant que ce dernier égale les résultats de DeepSeek R1 pour la moitié du coût. La compétition entre les LLM puissants et « bons marchés » est définitivement lancée.

Ernie 4.5 afficherait de son côté un « haut quotient émotionnel », permettant au modèle de comprendre les mèmes ainsi que la satire. Les deux modèles sont dotés de capacités multimodales, ce qui signifie qu’ils peuvent traiter des vidéos, des images, de l’audio et du texte. Bien que Baidu ait été un précurseur en créant une alternative chinoise au ChatGPT d’OpenAI, l’entreprise a par la suite rencontré des difficultés pour faire adopter son IA par le plus grand nombre, et les choses ne se sont pas améliorées après le lancement du très populaire DeepSeek (qui a même séduit au delà des frontières de la Chine), sans oublier les LLMs Qwen 2.5 et Wan 2.1 d’Alibaba.

Baidu ne baisse pas les bras dans ce contexte tendu et accélère même le pas : la firme chinoise prévoit ainsi de lancer son modèle d’IA de nouvelle génération, Ernie 5, un peu plus tard cette année.