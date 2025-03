Sony repousse les limites de l’affichage avec une nouvelle génération de dalles LED RVB

Sony innove une fois de plus en matière d’affichage avec un nouveau système intégrant un pilotage indépendant pour chaque sous-pixel rouge, vert et bleu. Conçue pour équiper de grands écrans, cette technologie va bien au-delà du rétroéclairage classique : les diodes RVB denses sont gérées individuellement, ouvrant la voie à un spectre colorimétrique plus vaste, une luminosité supérieure et une reproduction fidèle des dégradés. L’objectif ? Offrir une image qui reflète l’intention du créateur, que ce soit pour la production de films ou l’expérience cinéma à domicile.

Un spectre de couleurs élargi

Au cœur de cette avancée se trouve la capacité de contrôler séparément le rouge, le vert et le bleu émis par les LED. Résultat : une pureté des couleurs nettement améliorée et la couverture de plus de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, ainsi qu’environ 90 % de la norme BT.2020. En clair, les nuances deviennent plus vives et plus précises, même dans les teintes intermédiaires souvent délicates à reproduire.

Une luminosité hors normes et des contrastes soignés

Sony annonce un pic de luminosité supérieur à 4000 cd/m², un seuil déjà atteint par certains moniteurs professionnels de la marque. Mais ce n’est pas seulement la puissance lumineuse qui compte : la gestion indépendante des LED permet d’ajuster la luminance de manière dynamique, scène par scène, afin de révéler tous les détails et dégradés, sans saturer les blancs ni écraser les noirs.

Autre point clé : un traitement du signal interne sur 96 bits, garantissant une gestion très précise des variations de luminosité. Les noirs profonds cohabitent avec des hautes lumières éclatantes, tandis que les nuances intermédiaires conservent leur finesse. Même sur de très grands écrans, la colorimétrie reste stable, y compris lorsque l’on regarde l’image de côté.

Un nouveau processeur de contrôle et un écosystème de partenaires

Pour optimiser la gestion de ces LED haute densité, Sony collabore avec plusieurs partenaires stratégiques. Le processeur de contrôle, développé conjointement avec MediaTek, apporte la puissance de calcul nécessaire au pilotage minutieux des couleurs. De son côté, ROHM travaille sur le circuit intégré de pilotage, tandis que Sanan Optoelectronics fournit les LED de nouvelle génération.

Selon Sony, cette synergie permet d’atteindre une puissance de traitement et de correction des pixels environ deux fois supérieure à ce que proposent les systèmes de rétroéclairage local dimming classiques. Conséquence directe : des couleurs plus justes, des dégradés plus fins et une luminosité mieux gérée.

Une production prévue dès 2025

La commercialisation à grande échelle de cette nouvelle technologie est programmée pour 2025. Sony prévoit de l’intégrer dans ses futurs téléviseurs destinés au grand public, mais aussi dans des écrans de création professionnelle, où la précision colorimétrique et la gestion fine des contrastes sont essentielles pour l’étalonnage des contenus.

Depuis plus de quinze ans, la marque s’est illustrée par ses innovations en matière d’affichage, du premier téléviseur LCD à rétroéclairage full-array RVB en 2004 jusqu’aux gammes BRAVIA servies comme moniteurs de référence. Avec ce nouveau saut technologique, Sony vise à étendre encore le champ des possibles, en proposant un système qui sublime l’image et la colorimétrie, au service des créateurs comme du grand public.