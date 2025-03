Le second atterrisseur lunaire d’Intuitive Machines pourrait s’être posé dans la mauvaise position… encore

C’est la (dure) loi des séries : Athena, le second atterrisseur lunaire d’Intuitive Machines, a réussi à se poser sur la Lune dans le cadre de la mission IM-2, mais il y a déjà de fortes incertitudes sur sa disposition au sol, ce qui pourrait évidemment affecter la durée de la mission. Athena a certes atterri à seulement 161 kilomètres du pôle sud lunaire, mais le CEO d’Intuitive Machines Steve Altemus s’est empressé de mentionner que l’engin pourrait ne pas être dans une position correcte sur la surface lunaire. Les données de l’unité de mesure inertielle d’Athena suggèrent en effet que l’atterrisseur est incliné sur le côté, à l’instar de ce qui s’était déjà produit avec Odysseus, le précédent atterrisseur de la startup. Malgré cette anicroche, la mission Athena continuera dans la mesure du possible d’envoyer des données, suivie de près par une caméra de reconnaissance lunaire positionné en orbite.



Athena avait été lancée dans l’espace le 26 février dernier à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. L’engin transporte 11 charges utiles scientifiques, dont un mini-système de forage pour rechercher de l’eau lunaire ainsi qu’un drone baptisé Grace conçu pour explorer un cratère en permanence dans l’ombre. Bien que l’atterrisseur soit toujours opérationnel, ce dernier rencontre déjà quelques problèmes d’alimentation et de communication, ce qui pourrait réduire la durée de la mission initialement fixée à 10 jours. Intuitive Machines attend désormais de pouvoir confirmer l’orientation d’Athena, après quoi il sera possible d’évaluer l’état des charges utiles et des instruments scientifiques. A noter que la mission IM-2 (celle d’Athena) fait partie d’un partenariat plus large avec la NASA visant à soutenir les futures missions lunaires habitées.