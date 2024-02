Odysseus : la sonde lunaire privée serait allongée sur le côté

« Touchdown ! » réussi pour Intuitive Machines, dont la sonde lunaire Odysseus a réussi à se poser sur la Lune le jeudi 22 février avant d’émettre un signal vers la Terre. Si la mission peut déjà être considérée comme un succès, tout ne s’est sans doute pas déroulé comme prévu : « Nous pensons qu’Odysseus s’est pris le pied sur la surface et que l’alunisseur s’est renversé » a annoncé lors d’une conférence de presse Steve Altemus, le CEO et co-fondateur d’Intuitive Machines. Lors de cette même conférence de presse, Altemus s’est servi d’une maquette afin de montrer comment Odysseus serait actuellement allongée et sur le côté, une situation un brin inconfortable qui sera sans doute confirmée par les premiers clichés « lunaires » capturés par la sonde ce week-end.

Odysseus serait heureusement un peu surélevée, ce qui permettrait à ses panneaux de bien capter l’énergie du soleil. En revanche, les antennes de la sonde seraient orientées vers le sol, ce qui limitera forcément la puissance des transmissions vers la Terre et explique du même coup que le premier signal reçu ait été particulièrement faible. Bonne nouvelle cependant, les instruments à débarquer sur le sol lunaire ne seraient pas bloqués par la position actuelle de la sonde. Le largage se sera pas aisé cependant, et l’on sait déjà que l’éjection de la caméra EagleCam a été reportée, ce qui est d’autant plus dommage que cette dernière pourrait donner une vue extérieure de la sonde et de ses alentours.

Malgré ces quelques désagrément, Odysseus marque une étape importante de l’aérospatiale en étant la première sonde lunaire privée en activité. On notera enfin que la position (probablement) allongée d’Odysseus rappelle l’incident survenu récemment avec la sonde japonaise SLIM, qui s’était carrément posée sur la Lune… à l’envers. Décidément, les sondes spatiales ont un petit soucis de positionnement ces temps-ci, au sens propre du terme.