Des chercheurs créent des souris mutantes qui ont des caractéristiques… de mammouth laineux

Dans le cadre de recherches visant à « ressusciter » le mammouth laineux, les chercheurs de la société américaine Colossal Biosciences sont parvenus à modifier génétiquement des souris afin que ces dernières développent une fourrure similaire à celle de ces mammifères préhistoriques. Les chercheurs ont identifié puis ciblé les gènes responsables de la densité et de la longueur de la fourrure chez les mammouths, puis ont utilisé des techniques d’édition génétique pour modifier le génome des souris en fonction du « modèle » des gènes de mammouths. Ce triturage de gène sophistiqué produit des résultats surprenants : les souris génétiquement modifiées disposent d’un pelage trois fois plus long que la normale, et surtout affichent une tolérance au froid similaires à celles des mammouths !

🐁 First ‘woolly mouse’ paves way for return of the mammoth

Rodents genetically engineered to have shaggy fur and the ability to withstand the cold pic.twitter.com/byR59ywKzr

— The Telegraph (@Telegraph) March 4, 2025