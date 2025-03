Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 est officialisé avec sa date de sortie

Après de nombreuses rumeurs et teasing, c’est désormais officiel : Activision dévoile la sortie des remakes de Tony Hawk’s Pro Skater 3 et 4, sous le nom de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Prévu pour le 11 juillet, le jeu sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC et Nintendo Switch, et pourra aussi être joué par les abonnés au Game Pass Ultimate et au Game Pass PC.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 est dans la place

Comme pour les précédents remakes, cette nouvelle collection proposera tout le contenu des jeux originaux, avec des ajouts modernes, dont de nouveaux skateparks et la présence de skateurs actuels, tels que les stars olympiques Rayssa Leal et Yuto Horigome. Ces derniers rejoindront les figures emblématiques du skateboard, comme Bucky Lasek, Steve Caballero ou encore Tony Hawk lui-même.

Le jeu est développé par Iron Galaxy Studios, en collaboration avec Vicarious Visions, désormais intégré à Blizzard. Activision a également annoncé que la bande-son du jeu, un élément clé des jeux Tony Hawk, comprendra des morceaux de Motörhead, Gang Starr et KRS-One, mais aussi de nouvelles chansons reflétant l’esprit de la culture skate actuelle.

Le jeu proposera également un mode multijoueur en ligne compatible crossplay pour jusqu’à huit joueurs. Cette annonce intervient à un moment particulièrement favorable pour les jeux de skateboard, avec la résurgence de séries comme Skate d’EA et des titres indépendants comme OlliOlli World et Skate City.