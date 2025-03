YouTube va limiter les vidéos promettant de l’argent facile aux ados

YouTube a annoncé son intention de limiter l’exposition des adolescents français et européens à des vidéos présentant des conseils financiers douteux ou des comportements malveillants. Cette nouvelle mesure, visant à protéger les jeunes utilisateurs, intervient dans un contexte où les préoccupations sur l’impact des écrans sur la santé mentale des jeunes sont de plus en plus fortes.

YouTube impose des limites à certaines vidéos

La plateforme a indiqué qu’elle réduira la fréquence de contenus proposant des « conseils financiers irréalistes » ou des vidéos qui valorisent des comportements négatifs, tels que les moqueries ou les actes cruels. Ces vidéos peuvent sembler inoffensives à première vue, mais elles peuvent avoir des effets négatifs lorsqu’elles sont visionnées de manière répétée selon YouTube.

Parmi les types de vidéos concernées, on retrouve celles encourageant des stratégies pour « devenir riche rapidement », des techniques de triche lors des examens ou encore des vidéos se moquant de passants. YouTube s’appuie sur les recommandations d’un groupe d’experts spécialisés dans le développement de l’enfant et la santé mentale pour définir les contenus à limiter.

Cette initiative s’ajoute à d’autres règles déjà mises en place en septembre 2024, concernant les vidéos idéalisant des normes de beauté ou de forme physique, afin de préserver le bien-être des adolescents.

L’annonce survient alors que le débat sur l’usage excessif des écrans par les jeunes continue de faire débat, avec une étude du Centre national du livre montrant que les jeunes de 7 à 19 ans passent en moyenne plus de trois heures par jour (3 heures et 11 minutes) devant un écran. C’est jusqu’à plus de cinq heures pour les garçons de 16 à 19 ans.