La chanteuse Katy Perry et la productrice Kerianne Flynn vont aller dans l’espace… pour la bonne cause

Les voyages orbitaux commenceraient-ils à se « starifier » ? Blue Origin vient en effet d’annoncer l’équipage de sa prochaine mission New Shepard NS-31 programmée pour ce printemps, et c’est peu dire que le niveau de popularité est relevé. L’équipage est en effet composé d’ Aisha Bowe, ingénieure en aérospatiale et CEO de la startup technologique STEMBoard, d’Amanda Nguyen, fondatrice et présidente de l’organisation non gouvernementale RISE (contre les violences sexuelles), de la journaliste de CBS News Gayle King, de la chanteuse Katy Perry, de l’actrice Kerianne Flynn et de Lauren Sánchez, journaliste de médias et actuelle compagne de Jeff Bezos (donateur de Blue Origin), qui a joué un rôle clé dans l’organisation de la mission. Avec un tel équipage, on peut être certain que cette onzième mission de vol touristique orbital sera largement médiatisée. On notera que les 5 femmes sont toutes engagées dans des causes humanitaires.

🚀 Meet the New Shepard NS-31 crew launching this spring: Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn, and Lauren Sánchez, who brought the mission together. — Blue Origin (@blueorigin) February 27, 2025

Les objectifs précis de la mission n’ont pas encore été révélés, mais il est fort probable que le vol devrait suivre le modèle touristique suborbital « classique » de l’entreprise (soit environ 100 km d’altitude), offrant ainsi aux passagers une expérience unique (mais très courte) dans l’espace.