Lonestar et Phison lancent le tout premier data-center sur la Lune

Lonestar et Phison (l’un des leaders mondiaux des contrôleurs NAND et des solutions de stockage flash) viennent de lancer la toute première infrastructure de centre de données lunaire à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX ! Si tout se déroule sans encombres, ce serveur devrait atterrir sur la Lune le 4 mars prochain (oui, il faut se pincer en relisant cette phrase). Ce projet un peu fou marque les débuts du « stockage spatial », et il est déjà prévu qu’un second serveur d’un pétaoctet soit à son tour envoyé sur la Lune !

Imaginé en 2018 par Chris Stott, le CEO de Lonestar, ce projet a pour objectif d’offrir une solution de stockage sécurisée hors de la Terre, à l’abri donc des catastrophes climatiques et des cybermenaces. En partenariat avec Phison, (une société qui a déjà participé à plusieurs missions de la NASA), Lonestar a développé des unités SSD spécialement conçues pour résister aux conditions extrêmes de l’espace. Si ce premier projet réussit, Lonestar prévoit de collaborer avec Sidus Space pour lancer six engins de stockage de données entre 2027 et 2030.

Le premier data-center lunaire contient des données variées, allant de plans gouvernementaux de « redémarrage après sinistre » à des projets d’agences spatiales testant des modèles d’IA en passant par un clip vidéo d’Imagine Dragons. Si Lonestar restera à jamais le grand pionnier de ce type de solutions de stockage, la firme américaine va rapidement devoir faire face à la concurrence : la startup Starcloud, qui a récemment levé 21 millions de dollars auprès de Y Combinato, s’est en effet fixée des objectifs similaires. On notera enfin qu’avec la croissance fulgurante des besoins en IA, le stockage spatial pourrait offrir nombre d’avantages, dont celui de ne pas entamer les ressources naturelles de la Terre et d’augmenter les émissions de CO2.