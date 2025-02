Samsung dévoile son SSD 9100 Pro : PCIe 5.0, ultra rapide et 8 To de stockage

Samsung a levé le voile sur 9100 Pro, son tout nouveau SSD qui se veut le premier de la marque à supporter l’interface PCIe 5.0. On retrouve également jusqu’à 8 To de stockage et des vitesses très rapides.

Présentation du SSD Samsung 9100 Pro

Samsung a pris son temps pour proposer son premier SSD PCIe 5.0, étant donné que d’autres marques sont déjà présentes sur ce marché. Mais le constructeur coréen espère que son modèle sortira du lot, que ce soit pour les performances, la température générale ou la consommation d’énergie.

Le SSD 9100 Pro a une vitesse de lecture séquentielle qui atteint 14 800 Mo/s et une vitesse d’écriture de 13 400 Mo/s. C’est simple : les performances ont (quasiment) doublé par rapport à la génération précédente, à savoir le SSD 990 Pro qui montait à 7 450 Mo/s en lecture. Les vitesses de lecture et d’écriture aléatoires sont également améliorées avec respectivement 2 200 000 IOPS et 2 600 000 IOPS. Samsung assure par ailleurs que l’efficacité énergétique est supérieure de 49 % par rapport au modèle précédent grâce à une solution de gestion thermique qui a été améliorée.

De telles vitesses d’écriture et de lecture ne serviront pas à tout le monde. En effet, ceux qui ont des usages classiques de leur PC ou les joueurs peuvent rester sur les anciens SSD, ça suffira amplement. En revanche, ceux qui traitent de très gros fichiers de plusieurs dizaines de Go ou To seront bien contents par le nouveau modèle de Samsung.

Prix et date de sortie

Le SSD 9100 Pro sera disponible dès le 18 mars. Il y aura plusieurs capacités de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et même 8 To. C’est la première fois qu’un SSD NVMe de Samsung embarque autant de stockage. Ce modèle sera disponible dans le courant du second semestre 2025.

Il n’y a pas encore les prix en euros, mais ceux aux États-Unis sont connus : 199,99$ pour 1 To, 299,99$ pour 2 To et 549,99$ pour 4 To. Le tarif pour le modèle de 8 To n’est pas encore communiqué.