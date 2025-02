RHINOSHIELD : l’innovation et l’écoresponsabilité au service de la protection mobile

Depuis plus de dix ans, RHINOSHIELD s’impose comme une référence incontournable sur le marché des accessoires pour smartphones et tablettes. Fondée par deux frères ingénieurs en science des matériaux dans un laboratoire de l’Université de Cambridge, la marque s’est distinguée dès ses débuts grâce à une protection d’écran révolutionnaire, le ShockSpread, capable de résister à des chutes extrêmes. Aujourd’hui, RHINOSHIELD continue de faire évoluer ses gammes en conjuguant solidité, esthétisme et respect de l’environnement. Contrairement aux approches dites de fast-fashion, la marque ambitionne de créer des produits durables, pensés pour accompagner les utilisateurs sur le long terme et réduire leur empreinte écologique.

Une approche centrée sur l’innovation et la performance

Au cœur de la stratégie de RHINOSHIELD se trouve la volonté de proposer des protections mobiles robustes et fiables. Grâce à des matériaux uniques comme le ShockSpread et à des tests de résistance poussés (chutes, torsion, rayures, UV, etc.), la marque est parvenue à convaincre un public exigeant, en démontrant qu’il est possible de protéger son smartphone de manière efficace sans sacrifier la finesse ni le design.

Des coques conçues pour durer et réduire l’empreinte écologique

Pour prolonger la durée de vie de ses produits et encourager un usage raisonné, RHINOSHIELD mise sur la fabrication de coques en mono-matériau, aisément recyclables. Ce choix technique permet de mettre en place un véritable cycle de revalorisation : les coques en fin de vie sont collectées, broyées puis réutilisées pour concevoir de nouvelles protections. De cette démarche est née la CircularNext, une coque issue du recyclage d’anciennes coques et de déchets d’usine. Entièrement neutre en plastique, elle incarne la volonté de la marque de proposer un modèle circulaire respectueux de l’environnement, tout en garantissant une protection optimale face aux chutes et aux chocs du quotidien.

Une compatibilité étendue et une force magnétique renforcée

RHINOSHIELD développe des coques compatibles Magsafe et leur aimant à une force magnétique 2 fois supérieure au standard MagSafe.

Un large choix de modèles et de finitions

Solides, recyclées, transparentes ou colorées, les coques RHINOSHIELD se déclinent en plusieurs collections pour s’adapter à tous les styles :

SolidSuit : fine, légère et hautement résistante, elle protège efficacement le smartphone tout en préservant une esthétique épurée.

: fine, légère et hautement résistante, elle protège efficacement le smartphone tout en préservant une esthétique épurée. CircularNext : fabriquée à partir de coques recyclées, elle témoigne de l’engagement écoresponsable de la marque.

: fabriquée à partir de coques recyclées, elle témoigne de l’engagement écoresponsable de la marque. Clear : transparente et résistante au jaunissement, elle protège sans masquer l’élégance du design original de l’appareil.

: transparente et résistante au jaunissement, elle protège sans masquer l’élégance du design original de l’appareil. JellyTint : à la fois translucide et colorée, elle apporte une touche d’originalité sans compromettre la robustesse.

: à la fois translucide et colorée, elle apporte une touche d’originalité sans compromettre la robustesse. Mod NX : 100 % modulaire, elle dispose d’un verso interchangeable pour changer de style en un clin d’œil.

Une personnalisation poussée grâce au Design Studio

RHINOSHIELD va encore plus loin en proposant une large gamme de coque de téléphone entièrement personnalisables. Grâce à un outil de création en ligne perfectionné, il est possible d’importer ses propres visuels ou de choisir parmi une multitude de motifs exclusifs. Par ce biais, la coque devient non seulement un moyen de protéger son smartphone, mais aussi un support d’expression créatif.

Des protections d’écran et d’objectifs photo pour une solution complète

Pour parfaire l’expérience, RHINOSHIELD commercialise également des protections d’écran hybrides associant la robustesse du verre trempé et la flexibilité du polymère. Leur résistance exceptionnelle, couplée à un outil d’alignement simplifié, permet une pose rapide et sans bulles. Les objectifs photo, souvent vulnérables aux rayures ou aux chocs, peuvent aussi être équipés de protections en verre renforcé. Grâce à un revêtement anti-condensation et une transparence élevée, la qualité des clichés est préservée, quel que soit l’environnement.

Une démarche responsable et durable

En s’éloignant du modèle de consommation rapide, RHINOSHIELD illustre la possibilité de concevoir des accessoires mobiles à la fois performants, élégants et respectueux de la planète. La mise en place d’un système circulaire, l’élimination des plastiques superflus et le développement de matériaux plus écologiques témoignent d’une volonté sincère d’influencer le marché dans une direction plus verte et pérenne.

Conclusion

RHINOSHIELD s’est imposé comme un acteur majeur de l’innovation en matière de protection mobile, tout en faisant de l’écoresponsabilité un pilier de sa stratégie. Ses coques, protections d’écran et autres accessoires offrent une gamme étendue de fonctionnalités et de styles, pour répondre aux besoins variés des utilisateurs. Pour personnaliser ou découvrir l’ensemble des solutions de RHINOSHIELD, rendez-vous dès à présent sur le site de la marque. Vous pourrez ainsi protéger votre smartphone avec style et engagement, dans une démarche soucieuse de l’avenir de la planète.

