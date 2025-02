Neon Genesis Evangelion : une trilogie de jeux XR est en préparation

Après un début d’année plutôt tranquille sur le front du gaming VR, voilà enfin une nouvelle croustillante à se mettre sous la dent : le studio sud-coréen Pixelity vient en effet d’annoncé qu’il d »marrait le développement d’une série de jeux en réalité mixte (XR) basés sur l’univers de l’animé culte Neon Genesis Evangelion. Le premier jeu de ce qui est annoncé comme une trilogie devrait être disponible dès l’année prochaine. Pixelity confirme au passage que les trois titres s’appuieront sur les événements des 26 épisodes de l’anime, ce qui laisse entendre que l’action de ces jeux devrait prolonger les arcs narratifs de la série ou s’intercaler dans ces derniers.

Malgré cette annonce choc, les détails sur le projet restent minces, mais Pixelity promet tout de même une expérience où les joueurs découvriront le récit à travers les yeux d’un personnage original (et donc cette fois non issus de la série), personnage qui devra accomplir des quêtes et évidemment participer à des combats de mechas tout en suivant la chronologie et les moments clés de l’anime. Le gameplay est annoncé comme « interactif » (sans blague) et « coopératif », le joueur évoluant aux côtés des personnages phares de l’anime. aucune plateforme n’a encore été précisée, mais l’on notera que le studio a déjà développé des jeux pour les casques Meta Quest, Pico et PCVR (dont les titres Shooting Break et Rolling Buddy).