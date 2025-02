SFR simplifie le transfert d’eSIM pour les smartphones Android

SFR fait savoir que le transfert d’eSIM entre smartphones Android est désormais possible pour ses clients. C’était déjà le cas sur iPhone depuis quelques mois maintenant.

Dans un communiqué, SFR indique :

Les abonnés SFR peuvent profiter en France du transfert d’eSIM vers un nouveau smartphone Android et de la conversion d’une SIM physique en eSIM sur un même appareil, le tout sans intervention extérieure, de manière immédiate et sécurisée. Cette technologie améliore l’expérience client et permet de sécuriser l’activation de l’eSIM, en conformité avec la norme GSMA TS.43. Le nouveau processus permet aux abonnés SFR de transférer leur contrat mobile vers un nouvel appareil Android de manière immédiate et sécurisée, directement via l’assistant de configuration. Cette opération se déroule en quelques secondes, sans besoin d’application, de connexion à un site web ou d’appel au service client.

Il est certain que cette nouveauté va être intéressante pour les personnes qui changent de smartphones. Autant le changement d’une carte SIM physique d’un appareil à l’autre est très simple, autant la même procédure pour une eSIM peut demander quelques étapes supplémentaires. Ici, l’opérateur au logo rouge vient simplifier le processus.

SFR ne précise pas quels sont les smartphones concernés par le transfert simplifié d’eSIM. On peut donc imaginer que c’est valable pour tous les modèles qui supportent cette SIM virtuelle. Il n’y a pas non plus d’information concernant la version minimum d’Android requise.