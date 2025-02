Réalité mixte : la conférence Meta Connect annoncée pour septembre

Meta vient officiellement d’annoncer que sa conférence annuelle des développeurs, Connect, se tiendra les 17 et 18 septembre 2025. Bien que les détails dun contenu de cette conférence restent encore limités (pour le dire autrement, on ne sait rien), l’événement devrait présenter des mises à jour du Meta Horizon, les avancées de Meta en réalité mixte (XR) ainsi que de nouveaux outils destinés aux développeurs travaillant sur la plateforme Meta Quest. L’édition précédente (Connect 2024) avait introduit le Quest 3S, mais cette année l’accent pourrait être mis sur les casques tiers fonctionnant sous Horizon OS, sachant que l’OS de Meta peut aussi être utilisé par des fabricants tiers. Des casques XR « Horizon OS inside » sont notamment attendus chez Asus, Lenovo et l’on parle même d’une version Xbox du Quest ! Plusieurs fuites suggérent qu’Asus pourrait être le premier fabricant à sortir un casque Horizon OS, casque qui intégrerait l’eye-tracking (suivi oculaire) ainsi qu’une technologie d’affichage avancée.

Meta pourrait aussi profiter de sa conférence pour dire un mot sur son projet de lunettes AR, et notamment d’Orion, le prototype dévoilé lors de la conf Connect 2024. Les lunettes connectées Ray-Ban Meta seront aussi forcément au programme, d’autant que ces dernières connaissent un relatif succès. Plusieurs fuites indiquent que des modèles de Ray-Ban Meta »sportifs » et haut de gamme (avec écran intégré) pourraient être en préparation. Bien que l’IA reste une priorité pour Meta, le géant du réseau social a choisi de déplacer ses annonces sur ce sujet vers un événement distinct, le LlamaCon, qui se tiendra le 29 avril prochain.