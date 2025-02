Micromania en vente : l’enseigne tente de rassurer les joueurs

Micromania a pris la parole concernant la mise en vente de ses magasins en France par sa maison-mère GameStop. Le groupe, qui compte plus de 300 boutiques et plus de 1 200 employés, cherche à rassurer les joueurs français sur l’avenir.

Micromania vient rassurer ses clients français

Dans un message sur X (ex-Twitter), Micromania indique :

Bonjour, l’annonce par notre maison mère Gamestop de la mise en vente de la structure française Micromania-Zing n’impacte aucunement notre fonctionnement. Nos activités se poursuivent normalement, et nous continuons à développer notre offre jeux vidéo, produits dérivés et services. Les précommandes passées (et futures) seront bien évidemment honorées. Les avoirs et bons d’achat conservent toute leur validité.

Certes, le message est plutôt rassurant en apparence, suggérant que les joueurs français sont tranquilles pendant encore quelques mois, voire quelques trimestres. Néanmoins, la situation pourrait évoluer d’ici la fin de l’année, voire 2026.

De son côté, GameStop a simplement indiqué : « GameStop a annoncé aujourd’hui que, dans le cadre de l’évaluation de ses actifs internationaux, la société a l’intention de vendre ses activités en France et au Canada ». Il n’y a pas plus d’informations sur le sujet, suggérant que la maison-mère réfléchit encore à la meilleure solution, d’où le message de Micromania aujourd’hui.

Pourquoi cette vente ? GameStop ne l’indique pas noir sur blanc, mais il est facile de deviner que c’est en lien avec le marché des jeux vidéo physiques. Celui-ci est progressivement mis de côté au profit des jeux dématérialisés qui peuvent être achetés directement sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. De plus, Micromania propose généralement des prix plus élevés que d’autres groupes, dont Amazon et les hypermarchés, ce qui pousse certains joueurs à aller voir ailleurs.