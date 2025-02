Micromania est en vente : sa maison-mère veut se séparer des magasins

GameStop, la maison-mère de Micromania-Zing, annonce son intention de vendre les boutiques de jeux vidéo qu’elle contrôle en France et au Canada. Cela intervient dans un moment où le marché des jeux physiques est en difficulté.

Mise en vente de Micromania par GameStop

GameStop n’est pas très bavard dans son communiqué de presse qui tient en une ligne : « GameStop a annoncé aujourd’hui que, dans le cadre de l’évaluation de ses actifs internationaux, la société a l’intention de vendre ses activités en France et au Canada ». Aucune information complémentaire n’est fournie.

Il faut savoir que GameStop est le propriétaire de plusieurs enseignes de jeux vidéo dans le monde. Il y a notamment les magasins GameStop aux États-Unis et au Canada, et Micromania-Zing en France. Mais il y a aussi eu des fermetures au fil des années, dont dans les pays nordiques, en Irlande, en Suisse, en Autriche ou encore en Allemagne. Il y a aussi le cas de l’Italie où la maison-mère a vendu ses boutiques à un autre groupe.

Au départ, les boutiques Micromania se focalisaient uniquement sur les jeux vidéo, que ce soit pour la vente ou la reprise. Puis l’enseigne est devenue Micromania-Zing en 2017 avec une diversification de son offre, avec notamment la vente de figurines, de cartes à collectionner, de vêtements et accessoires aux couleurs de licences populaires et plus encore.

Les jeux dématérialisés prennent le dessus

Ce changement s’explique par les ventes des jeux vidéo physiques qui reculent au profit des versions dématérialisées sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. De plus, Micromania vend généralement les jeux au prix conseillé par les éditeurs, là où des enseignes comme Amazon ou les hypermarchés sont plus intéressantes au niveau tarifaire.

En l’état, GameStop ne communique aucune information sur ce qui se passera pour les employés de Micromania en France. La société ne précise pas non plus si la vente se fera cette année ou plus tard.