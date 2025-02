YouTube TV gardera finalement les contenus de Paramount grâce à un nouvel accord

On apprenait il y a quelques jours que les contenus de Paramount devaient disparaitre de YouTube TV à cause d’un désaccord financier entre Google et la major, mais les tractations en coulisse ont finalement porté leurs fruits. C’était moins une sachant que YouTube TV avait alerté ses abonnés de la disparition prochaine des nombreuses chaînes de Paramount. Le nouvel accord permet donc de tout garder en l’état, et même d’y ajouter un petit bonus puisque désormais Google obtient « le droit de rendre Paramount+ accessible aux abonnés éligibles de YouTube TV ».

Google se réjouit bien sûr de cet accord qui permet de maintenir l’attractivité de YouTube TV : « Nous sommes heureux de partager que nous avons conclu un accord pour continuer à diffuser les chaînes Paramount, y compris CBS, CBS Sports, Nickelodeon et bien d’autres… À nos abonnés, nous vous remercions pour votre patience pendant que nous négociions en votre nom. »

Cet heureux dénouement reste tout de même une surprise sachant que les dirigeant de Paramount avaient clairement laissé entendre il y a quelques jours que Google restait ferme sur ses positions (sans préciser lesquelles) et que dans ces conditions un accord était inenvisageable. Business is Business…