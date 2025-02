YouTube TV pourrait perdre des dizaines de chaînes suite à l’échec des négociations avec Paramount

YouTube vient de l’annoncer il y a quelques heures : les négociations avec Paramount ont échoué concernant le renouvellement des droits de diffusion de plusieurs chaines. Conséquence de ce désaccord à priori profond, des dizaines de chaînes pourraient disparaitre dès aujourd’hui de la plateforme, ainsi que le confirme YouTube TV dans son communiqué : « À partir du 13 février 2025, tout le contenu de Paramount, y compris CBS et CBS Sports, ne sera plus disponible sur YouTube TV. Cela signifie également que les abonnés ne pourront plus accéder aux enregistrements précédents dans leur bibliothèque provenant de ces chaînes, ni aux services supplémentaires, notamment Paramount+ avec SHOWTIME et BET+. »

Dans le détail, voici la liste complète des chaînes nationales ou locales que devrait perdre YouTube TV à partir de ce 13 février :

National Local

BET Atlanta 69 (WUPA)

BET Her Boston TV38 (WSBK)

CBS Dallas-Fort Worth KTXA

CBS Sports Net. New York (WLNYDT )

CMT Philadelphia 57 (WPSG)

Comedy Central Pittsburgh KDKA+ (WPCW)

Comet TV Sacramento KMAX 31 (KMAX)

Dabl San Francisco KPIX+ (KPYX)

MTV Seattle 11 (KSTW)

MTV Classic Tampa Bay 44 (WTOG)

MTV2

MyNetwork TV

NewsNation

Nick Jr.

Nick Toons

Nickelodeon

Paramount

Pop

Smithsonian Channel

Start TV

Teen Nick

Tr3s: MTV, Musica y Mas

TV Land

VH1