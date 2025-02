Le directeur artistique du très culte Half Life 2 est mort à 52 ans

Dans le secteur du jeu vidéo, il était l’un des plus grands directeurs artistiques de son temps : Viktor Antonov, le directeur artistique visionnaire derrière des titres aussi emblématiques qu’Half-Life 2 ou Dishonored, est décédé à l’âge de 52 ans.

La triste nouvelle a été annoncée par des anciens collègues de travail d’Antonov. Marc Laidlaw, scénariste de Half-Life, a partagé sa peine sur son compte Instagram avant avant que l’information ne soit en quelque sorte confirmée par d’autres noms de l’industrie du JV qui se sont empressés de lui rendre hommage :

« RIP Viktor Antonov. J’aurais aimé te dire à quel point j’avais de l’admiration pour toi, mais nous nous laissons happer par nos vies jusqu’à ce qu’une surprise comme celle-ci nous frappe », a ainsi publié sur Bluesky Raphael Colantonio, fondateur d’Arkane Studios et de Wolfeye Studios. « Tu as été essentiel au succès d’Arkane Studios et une inspiration pour beaucoup d’entre nous, ainsi qu’un ami avec qui j’ai de nombreux souvenirs précieux. »

Antonov avait débuté sa carrière dans le jeu vidéo avec Redneck Rampage et outre les deux titres sus-cités a contribué à plusieurs gros AAA relativement récents comme Doom (2016) et Fallout 4 (en tant que consultant). Les causes de son décès ne sont pas connues.