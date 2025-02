Facepalm : le site du DOGE peut être édité par n’importe qui

Le site DOGE, créé pour documenter les efforts prodigieux d’Elon Musk pour éviscérer le gouvernement fédéral américain, présente une faille de sécurité majeure et pour tout dire stupéfiante permettant à quiconque de modifier son contenu ! Deux développeurs web ont en effet découvert que la base de données du site était librement accessible, facilitant ainsi des modifications non autorisées en temps réel. Ces derniers sont parvenus à insérer des messages se moquant de la sécurité du site, messages qui sont restés visibles plusieurs heures après la publication du rapport. Bien qu’affichant une bannière officielle du gouvernement, le site semble donc avoir été assemblé à la hâte et n’est pas hébergé sur des serveurs officiels, ce qui soulève évidemment des inquiétudes majeures concernant la gestion des données fédérales qui sont actuellement aux mains des soit-disant petits génies qui entourent Musk.

Lancé au mois de janvier, le site DOGE ne contenait initialement qu’un logo et une brève description. Elon Musk avait alors insisté sur la transparence de lsa nouvelle organisation, affirmant que les mesures (drastiques) de réduction des coûts étaient partagées sur X ainsi que sur le site — et ce malgré le manque évident de mises à jour. Ce n’est que récemment que le site a été modifié pour inclure des publications du compte DOGE sur X ainsi que des statistiques sur la réglementation gouvernementale et la main-d’œuvre fédérale. A noter qu’à l’heure d’écrire ces lignes, le message moqueur laissé sur le site du DOGE par les deux webmasters n’a toujours pas été retiré. Proprement hallucinant.