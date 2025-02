La firme de cybersécurité Sophos va supprimer 6% de ses effectifs

Sophos, une entreprise britannique de cybersécurité (et l’une des plus grosses firmes du secteur en Europe), vient d’annoncer la suppression de 6 % de ses effectifs à la suite de sa récente acquisition de la société américaine Secureworks pour 859 millions de dollars. Initialement rapporté par The Register, ce plan de licenciement massif a par la suite été confirmé par Sophos, deux semaines seulement après la finalisation de l’accord. Bien que Sophos ait refusé de préciser le nombre exact d’employés concernés, la porte-parole Sara Eberle a déclaré que ces réductions d’effectifs touchent à la fois les équipes de Sophos et de Secureworks, principalement en raison de la redondance de plusieurs postes suite à l’acquisition (ce qui arrive très souvent lors des rachats d’une telle ampleur).



On notera qu’il s’agit de la deuxième réduction d’effectifs majeure pour Sophos ces dernières années. En 2023, l’entreprise avait déjà licencié 10 % de ses employés — soit environ 450 personnes — afin de trouver un équilibre entre croissance et rentabilité. Reste à voir quel sera l’impact réel de ces licenciements massifs, à la fois en terme de résultats et d’organisation du groupe, sachant que dans les boîtes de cybersécurité, les profils embauché sont toujours techniquement de très haut niveau.