HyQReal : le robot quadrupède équipé de deux bras robotiques… qui nous fait un peu peur

Des chercheurs de l’Institut Italien de Technologie (IIT) ont dévoilé récemment l’HyQReal, un robot quadrupède puissant équipé de deux bras robotiques, conçu pour intervenir dans des environnements dangereux. Développé en collaboration avec l’INAIL, l’institut italien pour la prévention des accidents du travail, HyQReal associe un système hydraulique à un contrôle avancé en téléprésence, permettant à des opérateurs humains d’exécuter des tâches complexes à distance. Contrairement aux robots classiques, HyQReal utilise un système hydraulique à haute densité de puissance, ce qui permet au robot de soulever des charges lourdes tout en conservant stabilité et maniabilité. Le robot est aussi doté de deux imposants bras IIT-INAIL pesant 10 kg chacun. La capacité de charge est de 5 kg par bras, ce qui confère au robot une capacité de manipulation largement supérieure à celle du Spot de Boston Dynamics.

Pour maximiser son efficacité, HyQReal est piloté via un système de téléprésence en réalité virtuelle immersive, offrant un retour haptique et un large espace de travail. Cette technologie améliore le contrôle de l’opérateur tout en réduisant les contraintes de mouvement, rendant les tâches à distance plus intuitives. Le robot a déjà été testé avec des pompiers italiens, et a même réussi à éteindre un incendie lors d’une simulation réalisée dans un tunnel. Les chercheurs de l’IIT reconnaissent cependant qu’il faut encore améliorer la résistance du robot aux conditions extrêmes, sa gestion de l’énergie, et aussi optimiser la perception de l’environnement afin d’éviter la « surcharge cognitive » des opérateurs. Des mises à jour futures apporteront des interfaces de réalité mixte, des commandes vocales ainsi que le suivi oculaire.

Si l’on dépasse le seul point de vue technologique, force est tout de même de constater que le design de ce robot s’avère pour le moins impressionnant, pour ne pas dire inquiétant avec ces deux énormes bras qui semblent plus faits pour la bagarre que pour l’aide à la personne. Il faudra probablement beaucoup plancher sur le design si l’on veut que ces robots soient acceptés par les citoyens lambdas.