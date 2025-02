PlatinumGames : le vétéran Yusuke Miyata (Bayonetta 3) quitte également le studio

C’est une véritable saignée de concepteurs et réalisateurs de renom qui touche de plein fouet le prestigieux studios PlatinumGames : après les départs assez « furtifs » de Kenji Saito (Metal Gear Rising : Revengeance), Takahisa Taura (Astral Chain), Masaki Yamanaka (Anarchy Reigns) et Abebe Tinari (Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon), c’est au tour de Yusuke Miyata de faire ses bagages. Et Yusuke Miyata n’est pas (ou ne devrait pas être) un inconnu pour les amateurs de jeux d’action puisque ce dernier est rien moins que le réalisateur de Bayonetta 3.

Yusuke Miyata n’a pas officialisé en personne son départ : une vidéo de pot de départ montre le réalisateur trinquer avec le fondateur de PlatinumGames et d’autres vétérans en partance. Malgré ce remue-ménage, il n’y a pas de rumeur de crise en interne chez PlatinumGames, ce que semble d’ailleurs indiquer certains projets en cours. Platinum a en effet en charge le développement de Ninga Gaiden 4 sous la supervision de la Team Ninja (à qui l’on doit les trois premiers opus de la franchise). On peut donc supposer que le studio a embauché de nouveaux talents ou que certains développeurs/concepteurs du studio ont bénéficié de promotions en interne.