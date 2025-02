La OnePlus Watch 3 sera disponible en France le 18 février

OnePlus a annoncé il y a quelques heures que sa dernière smartwatch OnePlus Watch 3 sera lancée aux États-Unis, au Canada et en Europe le 18 février. Bien que le fabricant n’ait pas encore révélé le prix officiel, les clients peuvent bénéficier d’une réduction de 30 dollars en s’inscrivant sur le site. La Watch 3 propose une autonomie maximale de 16 jours en mode économie d’énergie et jusqu’à cinq jours en mode « intelligent », soit tout de même 20 heures de plus que le modèle précédent. Les utilisateurs intensifs pourront compter sur 72 heures d’utilisation sur une seule charge, et une charge rapide de 10 minutes suffira pour une disposer d’une journée complète d’autonomie.

Pour optimiser les performances et l’efficacité énergétique, OnePlus a intégré deux chipsets : le Snapdragon W5 pour les performances brutes et le nouveau BES2800 MCU Efficiency pour l’économie d’énergie. La capacité de la batterie passe de 500 mAh à 631 mAh, avec la même technologie de batterie que le OnePlus 13. La Watch 3 fonctionne sous WearOS et affiche un design similaire à son prédécesseur. Les seuls éléments visibles distinctifs sont une cadre en titane et un écran en cristal de saphir qui devrait mieux résister aux chocs et aux rayures. Enfin deux coloris seront disponibles : titane émeraude et titane obsidienne.