Mission: Impossible – The Final Reckoning : un nouveau trailer étourdissant

Repousser les limites : Mission: Impossible – The Final Reckoning, partie 2 du huitième et probablement dernier volet de la saga, s’est dévoilé à nouveau lors de la finale du Super-Bowl, et une fois encore les spectateurs en ont pris plein les yeux. La scène déjà iconique du film est celle où Ethan Hunt (Tom Cruise) est accroché aux ailes d’un biplan Boeing Stearman des années 1930 alors que ce dernier effectue un looping. et bien évidemment, cette cascade a été effectuée en conditions réelles, l’acteur étant juste sécurisé par un câble : « Il y a eu des moments où je m’évanouissais physiquement et où je ne pouvais pas retourner dans le cockpit » déclare Tom Cruise dans les colonnes d’Empire Magazine. « J’ai dû apprendre à respirer. »

Lors de cette même scène, l’avion file à près de 200 km/h a plus de 10 000 pieds (3,6 kilomètres) d’altitude. Un exploit de plus donc pour l’acteur-cascadeur qui repousse à chaque fois les limites de l’impossible. Et parce qu’il faut bien teaser ce futur blockbuster, Cruise ajoute dans son entretien que la scène la plus spectaculaire du film n’est pas celle de l’avion et qu’on ne la voit pas dans le trailer. Sacré Tom ! Mission: Impossible – The Final Reckoning sortira en salles le 21 mai prochain.