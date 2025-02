Orange lance une nouvelle offre mobile 5G+ spécialement conçue pour les professionnels, PME et grandes entreprises, qui offre une bande passante dédiée afin de garantir une connexion stable et performante. Grâce à son réseau 5G en 3,5 GHz (le plus étendu en France), cette offre baptisée Performance série spéciale 5G+ introduit plusieurs améliorations notables, dont la technologie VoNR pour maintenir la connexion 5G lors des appels, un chiffrement renforcé des données SIM, une latence réduite et le network slicing, qui adapte les capacités du réseau aux besoins des clients. Cette offre premium permet ainsi de préserver les débits, même en cas de forte utilisation du réseau, garantissant une connectivité fluide dans des environnements à forte affluence.

L’offre comprend aussi 350 Go de data, ainsi que des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine, sans engagement, pour 79 € HT/mois. Voilà qui pourrait intéresser les professionnels en télétravail, en visioconférence HD, ou encore présents lors d’événements nécessitant une connexion fiable, comme la billetterie ou les paiements. Orange poursuit donc son engagement dans la 5G stand-alone en intégrant ses avancées technologiques à son cœur de réseau mobile de dernière génération. Toutes les informations sur ce nouveau forfait son disponibles sur le site réseaux.orange-business.com.