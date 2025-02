ENGINeUS : le français Safran annonce le premier moteur d’avion électrique certifié au monde

Le moteur ENGINeUS 100 du français Safran est devenu le premier moteur d’avion tout électrique certifié au monde après avoir obtenu l’aval de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Ce succès marque une double première mondiale pour l’aéronautique française et européenne, positionnant Safran en leader de cette innovation. Obtenue après 1 500 heures de tests et plus de 100 heures de vol, cette certification permet à l’industrie de l’aviation électrique de franchir une étape clé. Safran a investi dans quatre lignes de production automatisées, deux situées à Pickstone (Royaume-Uni) pour le cœur électromagnétique des moteurs, et deux autres à Niort (France) pour l’assemblage final et l’électronique de puissance. L’assemblage final sera opérationnel en 2026, avec une capacité initiale de 1 000 moteurs par an, extensible jusqu’à 5 000 moteurs en fonction de la demande.

Cette avancée technologique « made in France » ouvre la voie à la production et la commercialisation des premiers avions électriques, sachant que les clients sont déjà sur les rangs, à l’instar d’Aura Aero, Volt Aero, Bye Aerospace et Diamond Aircraft. Le moteur ENGINeUS 100 sert également de base pour des projets futurs liés à la décarbonation de l’aviation et intégrant des solutions hybrides et 100% électriques pour les drones, taxis volants et avions régionaux. Safran adopte ici une approche progressive en développant d’abord de petits moteurs avant d’augmenter progressivement leur puissance, contrairement à ses concurrents comme GE et Pratt & Whitney, qui travaillent directement sur des réacteurs puissants. A noter que certains acteurs comme Rolls-Royce ont abandonné la course aux moteurs électriques, tandis que la Chine et plusieurs start-ups américaines, ainsi que des constructeurs de e-VTOL comme Joby Aviation et Archer, développent leurs propres solutions 100% électrique. La compétition s’annonce féroce, mais cette fois-ci, la France a un coup d’avance…