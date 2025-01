Forza Horizon 5 est officiellement annoncé sur PS5

Après les joueurs Xbox et PC, ce sont ceux avec une PS5 qui vont pouvoir jouer à Forza Horizon 5. En effet, le jeu vidéo de course développé par Playground Games (qui appartient à Microsoft) sera disponible au printemps sur PlayStation 5, bien qu’un jour précis n’a pas encore été communiqué.

Forza Horizon 5 débarque sur PS5

« Avec près de 900 voitures disponibles dans le jeu, plus de 40 mises à jour thématiques, deux extensions et bien plus encore, notre équipe est ravie d’annoncer qu’au printemps, les joueurs de PlayStation 5 pourront explorer les magnifiques routes du Mexique et vivre le Festival Horizon pour la première fois, puisque nous lançons officiellement Forza Horizon 5 sur PS5 », annonce fièrement Playground Games.

La version PS5 du jeu de course est développée par Panic Button en partenariat avec Turn 10 Studios et Playground Games. Le titre aura exactement le même contenu que la version Xbox et PC, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation. Les packs de voitures déjà sortis, ainsi que les extensions Hot Wheels et Rally Adventure, seront également disponibles à l’achat.

Autre bonne nouvelle : il y aura le support du cross-play, c’est-à-dire que les joueurs PS5 pourront jouer en ligne avec les joueurs Xbox et PC.

Forza Horizon 5 arrivera donc au printemps sur PlayStation 5. La page dédiée est déjà en place sur le PlayStation Store. Vous pouvez dès maintenant l’ajouter à la liste de souhaits. Il n’y a pas encore d’informations sur le prix, tout comme il n’est pas précisé si le jeu sera également disponible en version physique.

Pour rappel, un autre jeu venant venant d’un studio appartenant à Microsoft va arriver sur PS5 : il s’agit d’Indiana Jones et le Cercle ancien. Il n’y a pas encore une date précise, mais les bruits de couloirs suggèrent que ce sera pour avril.