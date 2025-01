Meta paye 25 millions de dollars à Donald Trump suite à la suspension de ses comptes

Meta n’en a décidément pas fini avec sa campagne de séduction du 47ème président américain Donald Trump. Dans le cadre d’un arrangement, la firme dirigée par Mark Zuckerberg a accepté de payer 25 millions de dollars à Donald Trump en guise de « réparation » suite à la suspension des comptes de l’actuel locataire de la Maison Blanche. Cet arrangement financier met fin à la plainte intentée par Donald Trump au mois de janvier 2021, une plainte qui accusait Meta de censure suite à la fermeture des comptes Facebook et Instagram du milliardaire.

Parce qu’il faut bien contextualiser un peu, il est bon de rappeler que la fermeture des comptes sociaux de Trump était intervenue après que Trump ait encouragé ses partisans à partir à l’assaut du Capitole. Une enquête de justice prouvera par la suite que Donald Trump avait bien tenté de comploter pour faire annuler les élections et prendre le pouvoir dans la foulée, des conclusions gravissimes mais qui resteront sans conséquences suite à l’élection de Trump. On notera que le discours de Zuckerbeg a opéré une volte face à 180% depuis que Donald Trump est au pouvoir, multipliant les prises de parole virilistes et épurant Meta de la quasi totalité des divisions DEI (pro diversité), anti-fake news et modération.