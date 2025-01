Le XB-1 est le premier avion civil supersonique

C’est une date historique dans l’histoire de l’aéronautique : le XB-1 de Boom Supersonic est devenu le premier avion civil à franchir le mur du son et son successeur trois fois plus grand est bien parti pour être le second avion de ligne supersonique depuis la triste fin du Concorde en 2003. Lors de son douzième vol d’essai au-dessus du désert de Mojave en Californie, le XB-1 a en effet atteint Mach 1.1 et est resté en vol supersonique pendant environ quatre minutes. Le pilote d’essai Tristan Brandenburg a répété l’exploit à deux reprises avant d’atterrir l’avion en toute sécurité.

Le XB-1 est une version à un tiers de l’échelle du futur avion de ligne Overture de Boom Supersonic (prévu pour 64 passagers). Ce modèle civil constitue une étape importante vers la réintroduction du transport supersonique commercial. Bien que de nombreuses étapes soient encore nécessaires, notamment les tests du moteur d’Overture prévus cette année, Boom a déjà reçu des commandes de grandes compagnies aériennes comme American Airlines et Japan Airlines.

Le CEO de Boom, Blake Scholl, a souligné l’importance de ce vol, le qualifiant de « moment Falcon 1 de l’aviation supersonique », en référence au premier vol orbital réussi de SpaceX en 2008. On notera que bien que Boom se concentre sur des applications commerciales plutôt que militaires, l’entreprise collabore également avec l’US Air Force sur certains projets. Un second vol d’essai est prévu dans les semaines à venir.