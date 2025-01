Waymo va tester ses robotaxis sur les autoroutes de Los Angeles

Les robotaxis de Waymo étendent leur présence à Los Angeles, passant des rues en zone urbaine au réseau autoroutier de la ville. La société appartenant à Alphabet a annoncé qu’elle commencera bientôt à tester des véhicules autonomes (sans opérateur humain de sécurité au volant) sur des autoroutes majeures, notamment les Interstates 10, 110, 405 et 90. Dans un premier temps, les employés auront accès aux véhicules circulant sur les autoroutes, et la firme prévoit déjà d’ouvrir progressivement le service au public, suivant le modèle déjà établi par Waymo dans d’autres villes américaines.

Cette expansion est cruciale pour le succès de Waymo dans des villes aussi tentaculaires que Los Angeles et Phoenix, là aussi où les autoroutes offrent souvent les trajets les plus rapides. Waymo précise ainsi qu’un trajet entre Santa Monica Pier et le Broad pourrait être 50 % plus rapide en empruntant l’Interstate 10. Waymo cartographie les quartiers de Los Angeles depuis 2019 et dès 2022 a identifié la ville comme un marché clé. A noter que Waymo avait reçu l’autorisation de la California Public Utilities Commission au mois de mars 2024 pour opérer sur les autoroutes et dans un territoire élargi de la région de la baie.