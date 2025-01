Sony arrête la production de Blu-Ray vierge, mais aussi de MiniDiscs et de cassettes MiniDV

C’était inéluctable : Sony vient d’annoncer l’arrêt de la fabrication des disques Blu-ray vierges, des MiniDiscs et des cassettes MiniDV sur le marché japonais, marquant ainsi la fin d’une époque pour les nostalgiques de supports physiques « anciens ». Introduits il y a 18 ans en même temps que la PlayStation 3, les Blu-rays restent populaires pour leur débit binaire élevé et leur capacité à stocker des heures de contenu en haute définition, offrant ainsi une alternative aux services de streaming, souvent de qualité vidéo nettement inférieure (ne serait-ce qu’en terme de bitrate). Les supports physiques offrent également une certaine pérennité, contrairement aux contenus numériques qui peuvent disparaître lorsque les licences expirent ou que les services de streaming sont fermés.

Bien que cette décision de Sony marque un tournant pour la firme japonaise, elle ne signifie pas la fin des Blu-rays en tant que tel. D’autres fabricants produisent encore des disques vierges, et les studios continuent de sortir des copies physiques de films. Au Japon, où les supports physiques sont restés plus populaires en raison d’une adoption plus lente du streaming, cette décision reflète en revanche un paysage technologique en forte évolution. À l’échelle mondiale, l’abandon du support physique est en cours depuis plusieurs années, en atteste d’ailleurs le déclin des DVD et des supports physiques au profit des services de streaming.