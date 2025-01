Jeu vidéo : 11% des développeurs du secteur auraient été licenciés en 2024

Le rapport State of the Game Industry 2025 de la GDC (Game Developper Conference) dresse un tableau assez sombre pour les développeurs de jeu vidéo. Ce rapport basé sur une enquête auprès de plus de 3 000 professionnels du secteur indique que sur l’année 2024, l’industrie du jeu vidéo a connu l’une de ses pires années en termes de pertes d’emplois : 11 % des développeurs ont en effet déclaré avoir été licenciés, et 29 % ont vu des collègues perdre leur poste. Cette tendance lourde, en partie due au phénomène de consolidation de l’industrie, pourrait même aboutir à un total d’environ 14 000 licenciements lorsque les chiffres finaux de 2024 seront comptabilisés.

Le même rapport note que les jeux service (Games as a Service, ou GaaS) restent dominants, un tiers des développeurs AAA travaillant sur ce type de projet. Ce modèle économique divise cependant, 41 % des développeurs ayant exprimé leur désintérêt total pour les jeux GaaS, au même titre souvent que les joueurs eux-mêmes. C’est dans ce contexte bien particulier que l’on doit sans doute interpréter la décision de Sony d’abandonner le développement de plusieurs jeux GAAS en développement parfois depuis plusieurs années.

Sur une note plus positive, le rapport indique que le jeu sur PC affiche une forte croissance : 80 % des développeurs travaillent sur des projets PC, contre 66 % l’année précédente. Le Steam Deck de Valve semble contribuer à cette hausse, 44 % des répondants se disant intéressés par le développement sur cette plateforme. Par ailleurs, l’enthousiasme des dirigeants pour l’intelligence artificielle contraste fortement avec l’opinion des développeurs : 30 % d’entre eux considèrent que l’IA a un impact négatif sur l’industrie, un pourcentage en augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente.