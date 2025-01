Antitrust : l’Indonésie inflige une amende de 13 millions de dollars à Google

L’agence indonésienne de la concurrence, la KPPU, a infligé une amende de 12,6 millions de dollars à Google pour des violations des lois sur la concurrence liées à son système de paiement sur le Google Play Store. L’agence a en effet constaté que Google obligeait les développeurs à utiliser son système Google Play Billing (GPB) pour les achats intégrés, les frais pouvant atteindre 30 %. Cette pratique aurait entraîné une diminution du nombre d’utilisateurs d’applications, des transactions réduites et des revenus inférieurs pour les développeurs.

La KPPU a ordonné à Google de cesser d’imposer l’utilisation du GPB, de permettre à tous les développeurs de participer au programme User Choice Billing (UCB) et aussi d’accorder une réduction de 5 % sur les frais de service pendant un an. Google, qui domine largement le marché des magasins d’applications Android et des moteurs de recherche en Indonésie, prévoit de faire appel de cette décision. Le géant de la recherche affirme même que ses pratiques favorisent un écosystème applicatif compétitif et soutiennent les développeurs locaux.

Cette affaire s’ajoute à une liste croissante de litiges antitrust ciblant directement Google. Laa fait l’objet d’enquêtes similaires et de sanctions dans des pays comme l’Inde, la Corée du Sud, la France, l’Union européenne et les États-Unis, sachant que le Japon qui pourrait bientôt suivre. Malgré cette amende, Google a souligné son engagement à respecter les lois indonésiennes et à soutenir les développeurs grâce à des initiatives comme l’Indie Games Accelerator et le Play Academy.