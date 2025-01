Facepalm : Elon Musk avoue avoir triché dans Path of Exile et Diablo 4

C’est la conclusion aussi logique que pathétique à une triste affaire. Depuis quelques semaines, Elon Musk se vantait d’être un véritable dieu vivant du jeu vidéo (en plus d’être le multi-CEO de plusieurs sociétés), tout au moins sur les jeux Diablo 4 puis Path of Exile 2. Les soupçons ont commencé à apparaitre lorsque Musk a streamé quelques unes de ses parties, montrant ainsi qu’avec son niveau réel en jeu il ne pouvait prétendre avoir atteint les scores ultimes dont il se gargarisait. De plus en plus acculé par ses gros mensonges, Elon Musk a fini par lâcher la vérité à un youtubeur du nom de NikoWrex, autorisant même ce dernier à publier leur conversation en DM.

« Les meilleurs comptes dans Diablo ou PoE nécessitent que plusieurs personnes jouent sur le compte pour gagner une course de niveaux. » avoue le milliardaire, qui refuse tout de même de s’excuser en prétendant que tous les gros joueurs le font (Ndlr : c’est faux même si le boost de compte existe). Musk continue même de fanfaronner : « Quoi qu’il en soit, un temps de moins de 2 minutes pour terminer le niveau le plus difficile de Diablo est très rapide. Ma performance est publiée sur X. Très peu d’erreurs ont été commises ». Le soucis est bien ici que ce résultat dans Diablo 4 a déjà été débunké lui aussi.

Addressing All the Elon Musk Drama in PoE2 with Elon Musk! pic.twitter.com/PSG7KFs7ej — NikoWrex (@NikoWrex) January 19, 2025

Le problème n’est évidemment pas ici qu’Elon Musk se targue d’être un bon joueur (il l’est de toute évidence), mais qu’il ait prétendu être un joueur exceptionnel, ce qu’il n’est probablement pas au vu des éléments dont on dispose aujourd’hui ; une vantardise qui s’apparente tout de même à une crise de narcissisme ou d’ego assez incompréhensible pour un être humain tellement adulé par ses fans les plus hardcores.