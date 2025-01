Marvel Snap : le studio Second Dinner ne veut plus de ByteDance (TikTok) comme éditeur

Le jeu freemium Marvel Snap, très populaire sur mobile depuis son lancement il y a quelques mois, a été retiré des boutiques applicatives mobiles durant presque deux jours suite à l’interdiction des apps de l’éditeur chinois ByteDance dans la foulée de la mise au ban de TikTok (édité par ByteDance donc…). La suspension du ban par un décret de Donald Trump a permis à Marvel Snap de revenir dans l’Apple Store et le Play Store américains, mais ce coup de semonce a servi de leçon au studio Second Dinner, qui vient d’indiquer sur X qu’il se mettait en recherche d’un nouvel éditeur : « Marvel Snap est de nouveau en ligne aux États-Unis. Mais pour nous assurer que cela ne se reproduise JAMAIS, nous travaillons à internaliser davantage de services et à collaborer avec un nouveau partenaire éditeur. C’est le début d’une nouvelle ère pour Marvel Snap. »

MARVEL SNAP is back online in the U.S. But to make sure this NEVER happens again, we’re working to bring more services in-house and partner with a new publisher. This is the start of a new era for MARVEL SNAP.

